НБУ отчитался о резервах: откуда взяли валюту

Сегодня, 12:21

Международные "запасы" Украины выросли совсем немного

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Золотовалютные (международные) резервы Украины  по состоянию 1 марта 2018 года остались почти на уровне начала февраля, увеличившись лишь немного, и составили $18,4 млрд в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

"Пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке. Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров ... положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это позволило НБУ выкупать избыток валюты с рынка для пополнения резервов, а не противодействовать укреплению обменного курса гривни", – пояснили в НБУ.

Так, по итогам февраля НБУ купил на межбанковском рынке $426,9 млн, в том числе $222 млн — по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Нацбанк продал $30 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Чистая покупка валюты Нацбанком составила $396,9 млн. 

Также в феврале в резервы поступило $137,4 млн от размещения правительством облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в иностранной валюте.

Вместе с тем, в феврале были осуществлены платежи по государственному долгу в иностранной валюте на сумму $536,8 млн. В частности, $465,9 млн Украина заплатила МВФ по старому долгу. Еще $70,9 млн было направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них $16 млн — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

"В целом, по состоянию на 1 марта 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", – подчеркнули в НБУ.

Ранее и.о. главы правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже, хотя и является положительным фактором для динамики золотовалютных резервов, основным источником их пополнения остается сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.

"Мы сейчас не можем сказать, как "Нафтогаз" распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде. Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередных траншей является необходимым условием пополнения золотовалютных резервов", – сказал Смолий.

Эксперты также не раз подчеркивали, что динамика международных резервов будет зависеть от объемов финансирования МВФ и других международных организаций, а также валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках.
нбу, золотовалютные резервы, резервы, ЗВР, международные резервы

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ отчитался о резервах: откуда взяли валюту". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Курс доллара в Украине продолжил пике

Сегодня, 08:47

Евровалюта стала дешевле после резкого роста

Финансы

Фото: AFP

В НБУ объяснили, зачем Украине закон о валюте

Вчера, 19:35

Валютная либерализация поможет как привлечь инвестиции, так и улучшить бизнес-климат в стране, считает Чурий
Загрузка...

Финансы

Фото: Pixabay

Новые валютные правила могут заработать в Украине уже в этом году - НБУ

Вчера, 19:23

Философия нового валютного регулирования будет значительно более свободной, отметили в Нацбанке

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

НБУ ослабил валютное ограничение для иностранных инвесторов

2 Марта, 14:51

Более мягкие требования будут способствовать улучшению делового климата, уверены в Нацбанке
Загрузка...