НБУ отчитался о резервах: откуда взяли валюту

Золотовалютные (международные) резервы Украины по состоянию 1 марта 2018 года остались почти на уровне начала февраля, увеличившись лишь немного, и составили $18,4 млрд в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

"Пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке. Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров ... положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это позволило НБУ выкупать избыток валюты с рынка для пополнения резервов, а не противодействовать укреплению обменного курса гривни", – пояснили в НБУ.

Так, по итогам февраля НБУ купил на межбанковском рынке $426,9 млн, в том числе $222 млн — по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Нацбанк продал $30 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Чистая покупка валюты Нацбанком составила $396,9 млн.

Также в феврале в резервы поступило $137,4 млн от размещения правительством облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в иностранной валюте.

Вместе с тем, в феврале были осуществлены платежи по государственному долгу в иностранной валюте на сумму $536,8 млн. В частности, $465,9 млн Украина заплатила МВФ по старому долгу. Еще $70,9 млн было направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них $16 млн — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

"В целом, по состоянию на 1 марта 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", – подчеркнули в НБУ.

Ранее и.о. главы правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что победа НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже, хотя и является положительным фактором для динамики золотовалютных резервов, основным источником их пополнения остается сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.

"Мы сейчас не можем сказать, как "Нафтогаз" распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде. Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ и получение очередных траншей является необходимым условием пополнения золотовалютных резервов", – сказал Смолий.

Эксперты также не раз подчеркивали, что динамика международных резервов будет зависеть от объемов финансирования МВФ и других международных организаций, а также валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках.