НБУ придумал, как защититься от кибератак

Сегодня, 13:28

Нацбанк будет по-новому хранить критически важную информацию

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует привлечь генерального подрядчика для строительства нового центра обработки данных. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины намерен в этом году начать строительство нового основного центра обработки данных регулятора, который предварительно планируется ввести в эксплуатацию до 2020 года", – сообщила пресс-служба центробанка.

В НБУ рассчитывают, что строительство центра обработки данных повысит кибербезопасность в финансовой сфере и обеспечит защиту от киберугроз. К слову, в Верховной Раде полагают, что вопросы развития кибербезопасности должны быть законодательно отнесены к вопросам обеспечения национальной безопасности.

Объект планируется построить на территории Банкнотно-монетного двора НБУ в Киеве. Сейчас Нацбанк займется поиском застройщика. Конкурс на привлечение подрядчика планируют провести на открытых торгах в системе ProZorro.

Напомним, осенью 2017 года во время очередной нападения хакеров на Украину кибератаки не причинили ущерб банкам. Информационные системы Нацбанка также смогли продолжать работу в штатном режиме.
нбу, Нацбанк, кибербезопасность

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"Сегодня"

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