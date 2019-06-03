НБУ продает доллары для поддержки гривни: итоги дня

Вступила в силу новая редакция украинского правописания

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Общество

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Погибли 274 человека в Украине с начала года на водоемах, среди них 25 детей. Об этом сообщили в ГСЧС. Только 30 мая погибли 5 человек.

Обследовали 55 га территории в течение недели специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил и изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

Вырос на 51,2% в годовом выражении пассажиропоток международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого. По итогам января-мая 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 722,3 тыс. пассажиров (647,8 тыс. международных, 74,5 тыс. внутренних). Количество рейсов в январе-мае – 6820 (5798 международных, 1022 внутренних), что на 28,9% больше, чем в январе-мае прошлого года. В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 48% по сравнению с 2017 годом – до 1,598 млн чел.

Вступила в силу 3 июня новая редакция украинского правописания. В Министерстве образования сейчас разрабатывается план ее имплементации. В частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

66% населения Украины по данным GfK Ukraine, в 2018 году пользовалось интернетом (61% в 2017 году), из них 34% совершают онлайн-покупки.

Увеличился на 32,3% ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млн 453 тыс. кв. м.

Выросли на 1,6% первичные регистрации новых легковых автомобилей в мае текущего года по сравнению с тем же месяцем 2018 года, до 6,9 тыс. ед. (что равно результату апреля-2019), сообщила ассоциация "Укравтопром". Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались Toyota, регистрации которых выросли на 46% до 1238 ед., а лидер апреля Renault занял вторую позицию с приростом продаж на 29% к маю-2018, до 967 ед. Третье место занял Hyundai (минус 0,6%), 501 зарегистрированный автомобиль. Четвертый – Nissan (26%), 468 реализованных авто. Замыкает пятерку KIA (в апреле входил в тройку лидеров) с результатом 445 авто (18%).

Заняла четвертую позицию весна-2019 в Киеве среди самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила +10,9º, что на 2,7° выше климатической нормы. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 26,95 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 июня.

Подешевела на 1,4% гривня по официальному курсу Национального банка за май к доллару – до 26,85 грн. По отношению к евро гривня подешевела на 1,5% – до 29,95 грн. Но за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро – на 5,6%.

Могут составить 1096,6 трлн грн доходы госбюджета-2020, расходы 1185,3 трлн грн. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации Кабмина. Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн. В следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году. Курс доллара: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года – 29,4 грн/долл. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 грн до 2189 грн. Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Министерство финансов увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году до 335,8 млрд грн, что на 14,48 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало мая и на 35,92 млрд грн – по сравнению с ожидаемым показателем на начало года.

На площади 27,7 млн га Украина завершила весеннюю посевную 2019 года, что соответствует уровню 2018 года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Площади под зерновыми составили 14,8 млн га, под техническими культурами – 9,2 млн га

Уменьшились на 20% остатки средств на Едином казначейском счете за май, до 29,54 млрд грн.

Купил 11,5 млн долларов Национальный банк последнюю неделю мая на межбанковском валютном рынке, однако продал больше – 43 млн долларов. Последний раз нетто-продавцом валюты НБУ был на неделе с 11 по 15 марта.

Сведен с дефицитом 45 млн долларов сводный платежный баланс Украины в апреле, тогда как в марте его профицит составил 652 млн. Импорт товаров в апреле рос более высокими темпами, чем их экспорт – 14,4% и 2,3% соответственно, в отличие от марта, когда экспорт товаров вырос на 7,5%, а их импорт – на 5,8%.

Увеличились на 31% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 11,459 млрд кубометров. По состоянию на 1 июня запасы газа в ПХГ на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Мир

Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет. Эти требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент только сейчас утвердил новые формы заявки на получение визы.

Направит 173 млн долларов США правительство Австралии на Соломоновы острова для реализации ряда проектов сроком на 10 лет. Это решение принято на фоне попыток Австралии сдержать рост влияния Китая в этом регионе.

Президент США Трамп решил лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США около 2 тыс. наименований товаров. "Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", – заявил Трамп.

Запустил первую в Великобритании коммерческую сеть 5G мобильный оператор EE. Пока сеть будет действовать лишь на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер, до конца года она должна быть запущена еще в 10 городах. В июне 5G также собирается запустить другой британский оператор – Vodafone.

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