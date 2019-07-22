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НБУ резко сократил покупку валюты на межбанке

22 июля, 10:21

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (15-19 июля) купил 40 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее – 138,5 млн долларов. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма почти достигла 2,14 млрд долларов.

Продажа валюты на прошлой неделе, как и в течение предыдущих шести недель, не осуществлялась.

Отметим, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение шести недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов) и с 27 по 31 мая (43 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 231,43 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года регулятор купил на межбанке на 1,9 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом и втором кварталах 2019 года план НБУ по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов составлял 15 млн долларов, а в апреле регулятор повысил его до 20 млн долларов. Такой план установлен на второй и третий кварталы 2019 года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к июлю составляли 20,64 млрд долларов.

Журналисты "Сегодня" ранее разбирались, где покупать доллары и как проверять их подлинность. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег НБУ, валюта, межбанк

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Сегодня

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