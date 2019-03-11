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НБУ сообщил, сколько украинцы продали и купили валюты за месяц

Сегодня, 14:45

Украинцы в феврале продали наличной валюты на 3,2% больше, чем в январе

Фото: Getty Images
НБУ сообщил, сколько украинцы продали и купили валюты за месяц //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg Экономика Украинцы в феврале продали наличной валюты на 3,2% больше, чем в январе

Украинцы по итогам февраля 2019 года больше продавали банкам наличную валюту, чем покупали, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки банками валюты у населения по сравнению с январем увеличился на 3,2%, до 942,5 млн долларов в эквиваленте.

При этом объем продажи вырос на 19,2%, до 879,1 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, чистая покупка наличной валюты в феврале составила 63,4 млн долларов, а в январе – 175,5 млн долларов.

По данным регулятора, в прошлом месяце украинцы купили 671,5 млн долларов США, а продали 716,7 млн долларов США. В январе эти суммы составляли 563 млн и 667 млн долларов США соответственно.

По сравнению с февралем–2018 покупка валюты банками у населения выросла на 34,7%, а продажа – на 29,1%.

Напомним, курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – за неделю падение "зеленого" составило 1,4-2%. Такие данные "Сегодня" предоставил 11 марта старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

В свою очередь член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что регулятор проводит политику плавающего обменного курса, и никто специально не удерживает гривню. 

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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Тег НБУ, гривня, курс валют

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Источник:

Интерфакс-Украина

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