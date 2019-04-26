НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке

Регулятор намерен покупать ежедневно на 5 млн долларов больше, чем ранее

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до 20 млн долларов план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день во втором и третьем кварталах 2019 года. Об этом информирует сегодня, 26 апреля, пресс-служба регулятора.

"Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал до февраля 2019 года", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, с начала года объемы торгов на межбанке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около 900 млн долларов. В то же время официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%, добавили в пресс-службе.

Ранее план по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов находился на уровне 15 млн долларов. Только на прошлой неделе (15-19 апреля) НБУ купил 45 млн долларов, что меньше озвученного плана.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, но к апрелю сократились до 20,63 млрд долларов.

В марте Нацбанк получил международную награду Central Banking Transparency Award:





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