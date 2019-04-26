Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке

Сегодня, 12:56

Регулятор намерен покупать ежедневно на 5 млн долларов больше, чем ранее

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до 20 млн долларов план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день во втором и третьем кварталах 2019 года. Об этом информирует сегодня, 26 апреля, пресс-служба регулятора.

"Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал до февраля 2019 года", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, с начала года объемы торгов на межбанке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около 900 млн долларов. В то же время официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%, добавили в пресс-службе.

Ранее план по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов находился на уровне 15 млн долларов. Только на прошлой неделе (15-19 апреля) НБУ купил 45 млн долларов, что меньше озвученного плана.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, но к апрелю сократились до 20,63 млрд долларов.

В марте Нацбанк получил международную награду Central Banking Transparency Award:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, валюта, межбанк

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сигнал от НБУ: что будет с процентами по депозитам к лету

Сегодня, 08:57

Снижение учетной ставки повлияет на ситуацию с вкладами, считают эксперты

Как будут расти тарифы на газ для украинцев: в НБУ изменили прогноз

Вчера, 15:49

Нацбанк проанализировал решение "Нафтогаза" и Кабмина, а также мировые цены

Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины

Вчера, 15:48

Регулятор обновил прогноз по резервам на 2019-й, а также на следующие два года

В Украину приедет миссия МВФ: в Нацбанке озвучили сроки

Вчера, 15:19

НБУ ожидает, что ревизоры из Фонда прибудут вовремя

У Зеленского прокомментировали российскую поддержку

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Рубан о словах главы РПЦ о визите в Киев "после смены власти"

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Есть ли сцена после титров в последних "Мстителях": реакция фанов

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Документалка про менструацию получила Оскар

MARUV щеголяла в вульгарных нарядах на концерте в России