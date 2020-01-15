"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларации

Экс-нардеп объяснил ситуацию с окладом за ноябрь и декабрь 2019 года

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем опроверг информацию о том, что получал зарплату в размере больше 300 тысяч гривен.

"Задекларировал свой доход за декабрь. И он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 000". Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", – написал Найем на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что его зарплата составляет 176 044 гривен и может быть пересмотрена как в сторону повышения, так и в сторону понижения в зависимости от результатов работы.

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Напомним, в ноябре-2019 стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром". При этом, согласно данным Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, зарплата Найма за ноябрь с премиями и надбавками составила более 310 тысяч гривен.

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Как известно, средняя зарплата в Украине приблизительно составляет 10 тысяч гривен. При этом, как рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" министр развития экономики Тимофей Милованов, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен:

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