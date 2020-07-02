Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему Нацбанка

Главной проблемой Национального банка Украины (НБУ), которая могла привести к желанию Якова Смолия уволиться с должности главы НБУ, стало не политическое давление, а построение коммуникаций. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал советник президента Украины Олег Устенко.

"Не стоит впадать в панику. Когда руководитель любого ведомства уходит в отставку по каким-то своим убеждениям, предпочтениям или пониманию, – это абсолютно рабочий процесс. <...> С громким заявление по поводу того, что оказывается политическое давление, я бы поспорил. Потому что в нескольких заявлениях президента, в которых он касался вопросов, связанных с НБУ, он всегда говорил, что Нацбанк – это абсолютно независимая институция, работающая автономно. Поэтому тут я каких-то особых проблем не вижу", – сказал Устенко.

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По его мнению, основные трудности возникли по другой причине.

"Я вижу проблему в том, что у руководства Нацбанка были проблемы коммуникационного характера. Не с Офисом президента, а в целом коммуникационные проблемы. Они как-то остались в старых реалиях, не считая особо нужным выстраивать коммуникационную политику по-новому. Почему возникали периодически разговоры и недопонимание и в экспертной среде, и в депутатской. <...> Возвращаясь к вопросу политического давления, я думаю, из-за того, что Нацбанк не выстраивал нормальную коммуникационную стратегию, у него могла сложиться иллюзия того, что его недопонимают. Но когда ты хочешь, чтоб тебя понимали, ты должен рассказывать, что ты делаешь и как ты делаешь", – объяснил советник Зеленского.

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При этом он напомнил, что единственная глобальная цель Нацбанка – обеспечение нормального уровня инфляции. И, по мнению Устенко, с этой задачей регулятор справляется.

"Нацбанк действительно неплохо работал длительный период времени. Вы видите, что у нас достаточно высокий уровень монетарной стабильности. Что касается инфляции, то она очевидно замедлилась", – сказал Устенко.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом выносится в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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