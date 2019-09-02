"Не должны превращаться в шоу": заседания Кабмина стали закрытыми для СМИ

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины с понедельника, 2 сентября, будет проводить заседания в обновленном формате. Об этом информирует Правительственный портал.

Согласно сообщению, после завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями относительно решений, принятых на заседании.

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"Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты, и отвечать на вопросы", – прокомментировал принятое решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Новости "Сегодня" писали, что до сегодняшнего заседания Кабмина состоялось совещание президента Владимира Зеленского с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов. На нем Гончарук заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины в течение пяти лет минимум на 40% является главным вызовом для нового Кабмина.

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В свою очередь Зеленский сообщил, что Кабинет министров до 15 сентября 2019 года должен внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Гончарук 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний, подарив им виртуальную экскурсию по Дому правительства.

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