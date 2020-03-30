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Не хватило трех голосов: Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год

30 марта, 15:05

Ксения Капустинская

Законопроект заново подготовят к первому чтению в парламенте

Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.

Так, "за" законопроект № 3279 проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах. В итоге документ отправлен в профильный комитет Рады для доработки к повторному первому чтению – такое решение поддержали 273 депутата. Подготовка будет происходить по ускоренной процедуре.

Напомним, пересмотр макроэкономического прогноза и связанные с этим изменения в госбюджет стали необходимы на фоне разворачивающегося мирового кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса.

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Теперь Кабинет министров Украины ожидает не роста ВВП на 3,9%, а его падения на такую же величину. Кроме того, прогнозный курс доллара по итогам 2020 года повышен до 29,5 гривни, а рост инфляции – с 5,6 до 8,7%.

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Как сообщалось, в январе 2020 года ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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бюджет кризис Верховная Рада госбюджет бюджет-2020

Источник: Сегодня

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