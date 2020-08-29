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"Не идите на поводу у Греции": Турция резко отреагировала на планы ЕС ввести санкции

29 августа, 13:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

МИД республики обратился к Брюсселю и пригрозил "ростом напряженности в регионе"

Политика Европейского Союза в отношении Турции может привести к росту напряженности в восточном средиземноморском регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой после решения ЕС подготовить против Турции два пакета санкций, сообщает Anadolu.

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Аксой также сказал, что ЕС "не вправе осуждать Анкару" за проведение геологоразведочных и буровых работ в Восточном Средиземноморье и требовать их прекращения. По мнению турецкого дипломата, проблема заключается в позиции Греции и греческого Кипра.

"Попытки игнорирования интересов Турции и турок-киприотов в восточном Средиземноморье и безоговорочная поддержка тандема Греция – греческий Кипр со стороны ЕС приведет к новому витку напряженности в регионе. ЕС не вправе требовать прекращения геологоразведочных работ на континентальном шельфе Турции", – сказал Аксой.

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При этом Аксой призвал ЕС "не идти на поводу у Греции" под предлогом солидарности в организации. Дипломат подчеркнул, что если Брюссель действительно выступает за урегулирование разногласий в Восточном Средиземноморье, то должен придерживаться беспристрастной позиции.

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Напомним, еще в ноябре 2011 года в Евросоюзе заговорили о введении санкций против Турции из-за того, что последняя ведет буровые работы по поиску углеводородов в территориальных водах Кипра. 28 августа 2020 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции. Также Евросоюз подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, "если не будет прогресса с турецкой стороны".

К слову, Турция активно занимается поиском углеводородов не только в Средиземном море. Недавно республика обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение. Обнаруженные запасы на 20 лет покрывают потребность Турции в российском голубом топливе.

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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газ Греция Кипр Турция ЕС санкции средиземное море
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