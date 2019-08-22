Не Израиль и не Канада: эксперт объяснил, какая свободная торговля действительно нужна Украине

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После визита в Украину израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стало известно, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет расширено и на сферу услуг. Ожидается, что Израиль ратифицирует ЗСТ с Украиной к концу сентября.

При этом, как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ, это торговое соглашение мало что изменит для Украины. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что наша страна сотрудничает не с теми партнерами, с которыми свободная торговля была бы наиболее выгодной.

"У нас вообще парадоксальная структура. В тех странах, с которыми у нас подписаны соглашения о зоне свободной торговли, там у нас торговый дефицит. Например, ЕС, Канада. А там, где нет подписанных соглашений, там торговый профицит. Это Индия, Египет, Израиль до недавнего времени. <...> Например, кучу непродуктивных усилий было потрачено – разрабатывали зону свободной торговли с Албанией. С которой торговля исчисляется всего сотнями тысяч долларов. Т.е. даже зарплата сотрудников МЭРТ не окупалась бы. А сколько было шума в свое время с Канадой! Имели с ней отрицательный торговый баланс. Подписали соглашение о зоне свободной торговли – и отрицательный торговый баланс в несколько раз увеличился. И все равно это несколько сот миллионов долларов, несколько процентов нашего торгового оборота", – напомнил экономист.

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Он уверен, что сейчас нашей стране следует заняться организацией свободной торговли с теми странами, торговый оборот с которыми остается существенным и идет в плюс Украине. Кущ отметил, что пример в проведении такой политики можно брать с США.

"Украине надо подписывать соглашение о свободной торговле с Индией. Там могут быть миллиардные (в долларах) обороты. И там у нас колоссальный профицит. Украине надо подписывать зону свободной торговли со странами Северной Африки, куда мы тоже можем поставлять огромное количество своей продукции и где могут быть миллиардные обороты. Украине надо искать экономически выгодные зоны. Это то, что делают сейчас США. [Президент Дональд] Трамп говорил: если у вас с какой-то страной торговый дефицит, просто перестаньте с ней торговать или пересмотрите условия зоны свободной торговли. Точно так же, как Америка пересмотрела соглашения с Мексикой и Канадой", – объяснил Кущ.

Экономист подчеркнул, что пока Украина не умеет разменивать свои сильные стороны и брать выгоды для себя.

"Соглашение о свободной торговле, которое мы подписали, – в пользу Израиля. Хотя они, в принципе, установили там разноскоростное раскрытие пошлин – сначала раскрываются пошлины на 80% украинских товаров и на 70% израильских. Вроде как 10% нам дали фору. Но на самом деле, учитывая диспропорцию в производительности труда и в уровне развития экономики, у нас там диспропорция в десятки раз. Поэтому фора в 10% будет очень быстро Израилем отыграна", – считает Кущ.

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В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал Владимир Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

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