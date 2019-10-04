"Не могу поверить, это невозможно": Лукашенко удивил урожай Украины

Президент Беларуси считает, что Украине все равно необходимы их трактора и комбайны

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

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Президент Беларуси Александр Лукашенко удивлен урожаем Украины за 2018 год, который составил более 70 миллионов тонн зерна. Об этом он заявил в ходе заседания Второго форума регионов в Житомире.

По его словам, Беларусь готова сотрудничать с Украиной в машиностроении, в частности готова поставлять сельскохозяйственную технику. Его удивляют такие результаты на фоне войны.

"Украина – это житница, она кормила весь Советский Союз. И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов (тонн). Я до сих пор не могу поверить, чтобы Украина в это непростое время собрала такой урожай... Без трактора, без автомобиля, без комбайна – это невозможно", – сказал Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году Украина преодолела исторический рубеж по сбору урожая. Заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая подтвердил производств зерна в весе после доработки в объеме 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

/ Фото: Сегодня

В этом году дела тоже идут не плохо. Только по состоянию на 20 сентября, украинские аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 10,6 млн га, или 69% к прогнозу 42,4 млн тонн при средней урожайности 40 ц/га. Аграрии намолотили кукурузы 2,7 млн тонн на площади 452 тыс. га, гречки – 65 тыс. тонн с площади 48 тыс. га, проса – 131 тыс. тонн с 71 тыс. га. "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

А тем временем в Украине дешевеет рекордно дорогая картошка. Подробней смотрите в сюжете:

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