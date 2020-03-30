"Не может быть оппозиции во время кризиса": Зеленский обратился к Раде (видео)

Сегодня очень важно, чтобы Украина работала, несмотря на тот кризис, который вызвало распространение коронавируса. Об этом президент Валдимир Зеленский заявил в ходе внеочередного заседания Верховной Рады.

Он поблагодарил народных депутатов за назначение новых министров финансов и здравоохранения и призвал принять два законопроекта, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Сейчас всем сложно, сложно всему миру, очень сложно Украине. Для нас очень важна поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях… Важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ… Два главных условия: закон о земле и банковский закон", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас жизненно важно поддержать экономику страны.

"Есть много вопросов к тому или другому закону. Я это понимаю. Но мы не должны сейчас делиться на провласную партию и оппозицию. У нас не может быть оппозиции во время кризисной ситуации из-за короновирусной болезни. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты", – сказал Зеленский. В тренде Доллар будет расти: эксперт объяснил, что спасет гривню

Президент подчеркнул, что от каждого народного депутата сегодня зависит, получит ли Украина столь важную для экономики поддержку МВФ.

"У меня тоже много вопросов к этой ситуации, у каждого из нас много вопросов. Я очень прошу поддержать законопроекты, они важны для украинского народа", - сказал Зеленский.

Выступление Зеленского в Раде

Ранее в обращении к украинцам Зеленский заявил, чтоесть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса.

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