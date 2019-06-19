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"Не нужно изобретать велосипед": в Нацбанке рассказали о требованиях МВФ к Украине

19 июня, 12:46

Сологуб видит только одну серьезную проблему с выполнением "маяков" Фонда

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

МВФ планирует продолжение переговоров с Украине после выборов в парламент, а пауза в программе стала ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности. Однако Украина может возобновить переговоры с МВФ, т.к. многие условия программы уже находятся в процессе выполнения. Об этом рассказал зампредседателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью Deutsche Welle.

"Кроме временных изменений в программе МВФ ситуация в переговорах с фондом достаточно положительная. Единственный достаточно принципиальный вопрос, который возник уже во время выполнения программы фонда, – это закон о незаконном обогащении. По другим - больших проблем мы не видим. Если говорить о возобновлении переговоров, нет необходимости изобретать велосипед. Большинство вещей, которые нужно делать, и так прописаны в программе МВФ, и некоторые из них уже находятся в процессе выполнения. Это реформа налоговой и таможенной систем, это дальнейшие реформы энергетического сектора. Это земельная реформа, приватизация – все те вещи, которые были уже в меморандумах МВФ. Для НБУ – это снижение инфляции и реформа финансового сектора", - отметил Сологуб.

Как известно, 8 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу stand-by сроком на 14 месяцев, объемом – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.


При этом, как ранее рассказали в Администрации президента, Украина уже работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на три-четыре года. В то же время, как считают у главы государства, обязательства Украины в рамках текущей программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

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Тег НБУ, программа, требования, stand-by, условия, МВФ, миссия МВФ, Сологуб, реформы

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