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Правление НБУ приняло решение остаться работать

2 июля, 20:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Регулятор стремится к открытому и эффективному диалогу с правительством

Правление Национального банка Украины после написания заявления об отставки главы НБУ Якова Смолия будет работать и дальше, придерживаясь текущей политики для сохранения стабильности экономики в Украине.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, – пишет "Интерфакс-Украина".

"Правление НБУ приняло довольно тяжелое решение остаться работать сейчас. Мы видим свою задачу не только в сохранении макрофинансовой стабильности, но и независимости, и в институциональной способности НБУ – и это является, по сути, ключевыми условиями, – надеясь на то, что они будут поддержаны, мы остаемся работать", – добавила она.

Рожкова добавила, что правление НБУ стремится к открытому и эффективному диалогу с правительством, поскольку только в сотрудничестве она видит возможность обеспечить дальнейшее развитие страны.

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"Правление остается на своих должностях на термин каденции, и я не думаю, что тут one-man show, решения принимаются коллегиально. Поэтому изменение политики или смена курса при этой команде будут невозможными", – глава НБУ Яков Смолий.

Ранее в Раде объяснили, почему пока не будут голосовать за отставку главы НБУ.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка правление Яков Смолий

Источник: Интерфакс-Украина

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