Не плати больше – покупай свое: в Раде обсудили проблемы госшахт
По мнению участников встречи, цена на уголь должна повышаться
Народные депутаты, правоохранители и эксперты обсудили проблемы энергетического сектора Украины в ходе круглого стола, который состоялся в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Участники встречи сообщили, что долги государственных шахт перед горняками превысили 800 миллионов гривен. Это зарплата, которую они не получают. Шахтеры бастуют, голодают и увольняются. Чтобы шахты выживали, государству приходится постоянно выделять дотации из госбюджета. Но даже таким образом все расходы госшахт покрыть практически невозможно.
"Сейчас цена на уголь – 2800 гривен. В этом году стоимость добычи одной тонны угля на государственных шахтах составляет 4000 гривен. Кто будет покрывать расходы? Не забывать о собственных шахтерах? Не забывать, что мы должны обеспечить энергетическую безопасность?" – заявил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.
Ситуацию на государственных шахтах улучшила формула "Роттердам+", благодаря которой шахтеры продавали добытый уголь по более высокой цене и могли хоть частично получать свою зарплату.
"Надо развивать угольную отрасль не подачками, не временными решениями, а решать проблему комплексно для того, чтобы шахтеры добывали уголь… Чтобы заместить импортную составляющую, которая сегодня составляет 20%, надо поддерживать отечественного производителя угольной продукции", – сказал народный депутат Артур Мартовицкий.
Чтобы решить проблему долгов по зарплате шахтерам, улучшить их условия труда, нужно вкладывать деньги в модернизацию предприятий или дать горнякам возможность зарабатывать самостоятельно за счет более высокой рыночной цены на уголь.
"Цена должна подниматься. Цена должна быть достаточной для работы угольной промышленности", – отметил председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.
С развитием угольной отрасли постепенно могут снижаться и коммунальные тарифы, от чего выиграют все украинцы.
Комментируя итоги круглого стола, Волынко заявил, что ситуация в государственном угледобывающем комплексе Украины приближается к катастрофической: если не повысить цены на уголь государственных шахт, они остановятся.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских инвесторов – компания ДТЭК – в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудования шахт. Теперь горняки добывают больше угля и работают в лучших условиях.
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