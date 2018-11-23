Не под елочку: Рада приняла бюджет-2019

Верховная Рада сегодня, 23 ноября, приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2019 год. "За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс – бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.

"Вовремя принятый бюджет – сигнал о стабильности для украинского бизнеса и промышленности, а также для международных партнеров", – отметил на заседании Рады в "бюджетную ночь" премьер-министр Владимир Гройсман.





Видео: facebook.com/svetlevskaya

Доработанный ко второму чтению проект бюджета-2019 до голосования в Раде одобрил профильный комитет парламента: "Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект под регистрационным № 9000 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом ... предложений комитета по вопросам бюджета по изменениям в законопроект", – говорится в решении комитета. Также отмечается, что все принятые правки согласованы с Министерством финансов Украины.

Среди изменений – рост доходов и расходов бюджета. В итоге доходы бюджета на 2019 год предусмотрены сумме 1,026 трлн грн, расходы – в сумме 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита бюджета – 89,9 млрд грн, то есть 2,3% ВВП. Доходы были увеличены на 17,7 млрд грн, при этом на ту же сумму сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

Это стало возможно благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые Рада уже приняла в первом чтении. Новшества предусматривают повышение некоторых налогов и введения лимита на посылки. Также учитываются последствия принятия законов о растаможке авто – легализация "евроблях", по расчетам, пополнит казну на миллиард гривен.

Экономика и соцстандарты

В целом рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. Минимальная зарплата предусмотрена на уровне 4173 грн.

Прожиточный минимум должен вырасти на 9,4%. Это один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий. В 2019 году прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн. Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный минимум составлял 1700 грн, сейчас – 1777 грн, а с 1 декабря 2018 года должен еще раз подняться – до 1853 грн.

Курс доллара на конец 2019 года, по бюджетным расчетам, должен составлять 29,4 грн, то есть даже меньше, чем расчетный показатель на конец 2018 года (30,1 грн). Таким образом, прожиточный минимум, если измерять его в долларах, в 2019 году будет составлять порядка 69 долларов (в 2018-м – 61 доллар). Минимальная пенсия – 57 долларов в месяц (в 2018-м – 49 долларов).

Финансирование монетизации субсидий в бюджете-2019 предусмотрено в размере 55,095 млрд гривен. Сама сумма не изменилась с первого чтения, но теперь разделена на две бюджетные программы: Минсоцполитики получит 20 млрд грн, местные бюджеты – 35,095 млрд гривен.