"Не предлагаем повышать налоги": Гончарук раскрыл детали проекта бюджета-2020

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета на 2020 год не намерен повышать налоги. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект.

"Мы не предлагаем повышать налоги. Правительство не связывает и не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов", – сказал он.

Глава Кабмина добавил, что дополнительные ресурсы необходимо искать посредством борьбы с коррупцией и сокращением теневого сектора.

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"Мы сократили административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти в среднем на 10%", – добавил Гончарук.

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Напомним, что, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования.

Народные депутаты одобрили документ в первом чтении 18 октября, а 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект.

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