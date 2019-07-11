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Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Фото: Pixabay

Украинские домохозяйки бьют тревогу: несмотря на разгар овощного сезона, цены на молодой картофель и другие овощи зашкаливают: 20 и более гривен за кг. Эксперты овощного рынка объясняют: виновата аномальная погода. В начале июня посадки "второго хлеба" во многих регионах смыло ливнями, в конце месяца их доконала жара. Впрочем, есть надежда, что к осени ситуация исправится и цены упадут. Но дешево все равно не будет.

Что почем

Аналитики информационно-аналитической платформы East-Fruit сообщают, что в Закарпатье и южных регионах, специализирующихся на выращивании картофеля (Запорожская, Одесская, Днепропетровская обл.), сейчас приостановлен сбор ранних сортов, которые пострадали в мае от дождей, а в июне от жары. Объемы предложения сократились в разы, цена также выросла в разы. Если в мае кг украинского картофеля хорошего качества можно было купить дешевле 10 грн/кг, то сейчас — от 20—22 грн/кг. Дорогие и молодая морковь со свеклой: соответственно 18—20 и 15—16 грн/кг. Из борщнабора радует летней ценой только капуста: оттого, что в срок и обильно уродились среднеспелые сорта, цена на кочаны уже 6—7 грн/кг, хотя еще неделю назад было 10—12. А вот сезон засолки и закатки огурцов пока придется отложить: кг корнишонов стоит на рынке от 25 грн/кг. Правда, большие тепличные огурцы, не пригодные для консервации, а лишь для салата, стоят втрое дешевле. Высокая цена пока и на помидоры — от 25 грн/кг, хотя год назад было в это время почти вдвое дешевле, но их пик сезона еще впереди.


Мнение экспертов и народа

По словам замдиректора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства Николая Фурдыги, нехватка влаги для клубней может привести к дефициту этого продукта на рынке.

"Высокие температуры, которые наблюдаются сегодня, могут быть катастрофическими, может случиться недостаток продовольственного картофеля", — говорит Фурдыга.

То есть если даже картошка уродится, то окажется некондиционной: мелкой и привядшей уже в земле, непригодной ни для посева, ни для хранения.

"Мне 84 года, всю жизнь работаю на земле, но такого еще не видела: картошка уже в земле испеклась и больше не вырастет, а копать нечего. Жара и засуха", — жалуется Раиса Иванченко из села Яблунивка на Черкасчине.

Бабушка говорит, что у соседей не лучше, так как, в отличие от грядок с овощами, полить 20—30 соток, засаженных картошкой, нереально.

Прогнозы

И все же специалисты агрорынка называют нынешнюю цену на картофель спекулятивной и опасаются, что она может сохраниться до осени, когда начнется массовая заготовка корнеплодов на зиму.

"В последние годы из-за старения сельского населения картофель все меньше выращивают на приусадебных участках и все больше — в агрохозяйствах, — говорит эксперт ФАО по Центральной Европе и Азии Сергей Петруха. — Да, агрохозяйства понесли ущерб, и нынешняя цена почти в 1 доллар за кг картофеля, возможно, объективна. Но у них есть современные хранилища, есть возможность придержать товар, поэтому высокие цены могут сохраниться и осенью".

Что касается селян, то они также поднимут цены, чтобы выжить в условиях роста цен на комуслуги, прод- и промтовары. А вот эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбаков считает, что осенью частники обвалят стоимость картофеля вдвое против нынешних:

"Обычно на зиму оставляют до половины урожая, остальной продают, так как негде хранить, а деньги нужны. А вот огурцы для заготовки окажутся "золотыми" — ниже 15—16 грн/кг цена не опустится".

Почем будут через 1,5—2 месяца помидоры, пока неясно, так как они только начинают созревать и многое зависит от погоды.   

Хлеб дорожает быстрее инфляции: с начала года рост на 6,6%

В Ассоциации поставщиков торгсетей прогнозируют, что к осени вырастут цены не только на "второй хлеб", но и на первый, а значит, и на макароны, и на другую бакалею.

"В нашу хлебную корзинку входит по 1 кг пшеничного и ржаного хлеба и полкило батона, — напомнил директор Ассоциации Алексей Дорошенко. — Хлеб за последний месяц подорожал на 1,6%, с начала года — на 6,6% (это в 1,5 раза выше инфляции. — Авт.) В деньгах это 5 грн или 74,8 грн за корзинку".

Дорошенко прогнозирует, что хлеб и дальше будет дорожать быстрее, чем другие продукты прежде всего это касается ржаного, так как ржи в этом году засеяно меньше. 

Зато подешевел или почти не изменил цену ряд круп. Так, рис убавил в цене 4% — на 1 грн/кг или в среднем до 22,8 грн/кг, ячная крупа — минус 1% или 10 коп/кг (до 12,6 грн/кг). Гречка стала дороже на 1% или на 20 коп/кг (до 16,7 грн/кг). 

Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:


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Тег овощи, картофель, огурцы, картошка, помидоры, цены на продукты, цены на овощи, урожай 2019

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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