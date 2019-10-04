Не только деньги и оружие: нардеп рассказала о важной помощи Украине от ЕС

/ Фото: Сегодня

Реклама

Вопрос международной помощи Украине обострился после публикации расшифровки телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. При этом очень важным видом помощи Украины от ЕС эксперты называют помощь в законотворчестве.

"Большая помощь Евросоюза заключалась не только в деньгах, но и в том, что они с нами, как с детьми, носились все эти годы, объясняя законодательство, которое мы должны были, в соответствии с соглашением о евроассоциации, имплементировать в украинское законодательство и даже не понимали, как это сделать и какие последствия мы будем иметь. Мы же постоянно выдумываем "свой велосипед", а после подписания соглашения между Украиной и ЕС мы должны были в том числе и преимущественно учитывать и их наработки, поскольку мы мечтаем о вхождении в ЕС. Именно имплементация таких европейских подходов была самой важной задачей", – рассказала сайту "Сегодня" народный депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность").

Подробнее об европейской поддержке читайте на сайте "Сегодня" – Кто больше помогает Украине: Америка или Европа

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил сотрудничество Украины с Евросоюзом:

Как известно, переговоры о замене соглашение о партнерстве между Украиной и ЕС на новый документ начались еще в 2007 году. В 2008 году было объявлено, что этим документом будет соглашение об ассоциации. Однако подписание политической части соглашения состоялось лишь в марке 2014 года. Экономическую часть стороны подписали и ратифицировали в сентябре 2014 года. Изменения внедрялись постепенно. Например, зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала функционировать с 2016 года. В полном объеме соглашение об ассоциации вступили в силу в сентябре 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама