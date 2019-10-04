Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Не только деньги и оружие: нардеп рассказала о важной помощи Украине от ЕС

4 октября, 13:07

По словам Южаниной, Евросоюз провел большую работу

/ Фото: Сегодня

Реклама

Вопрос международной помощи Украине обострился после публикации расшифровки телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. При этом очень важным видом помощи Украины от ЕС эксперты называют помощь в законотворчестве.

"Большая помощь Евросоюза заключалась не только в деньгах, но и в том, что они с нами, как с детьми, носились все эти годы, объясняя законодательство, которое мы должны были, в соответствии с соглашением о евроассоциации, имплементировать в украинское законодательство и даже не понимали, как это сделать и какие последствия мы будем иметь. Мы же постоянно выдумываем "свой велосипед", а после подписания соглашения между Украиной и ЕС мы должны были в том числе и преимущественно учитывать и их наработки, поскольку мы мечтаем о вхождении в ЕС. Именно имплементация таких европейских подходов была самой важной задачей", – рассказала сайту "Сегодня" народный депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность").

Подробнее об европейской поддержке читайте на сайте "Сегодня" – Кто больше помогает Украине: Америка или Европа

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил сотрудничество Украины с Евросоюзом:

Как известно, переговоры о замене соглашение о партнерстве между Украиной и ЕС на новый документ начались еще в 2007 году. В 2008 году было объявлено, что этим документом будет соглашение об ассоциации. Однако подписание политической части соглашения состоялось лишь в марке 2014 года. Экономическую часть стороны подписали и ратифицировали в сентябре 2014 года. Изменения внедрялись постепенно. Например, зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала функционировать с 2016 года. В полном объеме соглашение об ассоциации вступили в силу в сентябре 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЕС помощь Украина ассоциация законодательство Соглашение об ассоциации с ЕС Южанина

Источники: Сегодня , Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы

Новости партнеров

Loading...