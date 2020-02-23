Не только IT: эксперты о том, какие профессии нужны в Украине

В 2020 году в Украине будет наблюдаться серьезный дефицит кадров. По всей стране будет не хватать 164 тыс. специалистов. Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере. А вот нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Эксперты hh.ua|grc рассказывают, что, согласно анализу предложений о работе, опубликованных в 2019 году, большинство из тех профессий, которые перечислила служба Гоструда, действительно вошли в ТОП-10 профсфер с низким уровнем конкуренции. И на одну вакансию в них приходилось от 1,4 до 3,2 резюме. Например, в сфере "Инсталляция и сервис" было в среднем 1,4 резюме на одну вакансию, "Рабочий персонал" — 2,2 резюме на одну вакансию, "Автомобильный бизнес" — 2,3 резюме на одну вакансию, "Продажи" — 3 резюме на одну вакансию, "Наука, образование" — 3,1 резюме на одну вакансию.

"Для сравнения, в высококонкурентных сферах на одну вакансию могло приходиться более 30 резюме: "Юристы" — 8,1, "Искусство, развлечения, масс-медиа" — 9,3, "Домашний персонал" — 10,5, "Начало карьеры, студенты" — 12,2, "Высший менеджмент" — 30,8. А в среднем hh-индекс (соотношение количества CV (резюме – Ред.) к количеству предложений о работе) в 2019 был 6,8", — отмечают эксперты.

Специалисты рекрутингового портала добавляют, что наибольшее количество предложений о работе было размещено также сферах "IТ, телеком", "Продажи" и "Маркетинг".

Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble говорит, что лидерство по открытым вакансиям сейчас все же занимает отрасль IТ. Сюда относятся любые технические специальности, связанные с информационными технологиями – от бизнес-аналитиков до разработчиков разных уровней.

"Второе место по количеству открытых вакансий занимают производственные и рабочие специальности: грузчики, швеи, упаковщики, кондитеры, повара, специалисты на производстве. Третье место — профессии в сфере отельно-ресторанного бизнеса: официанты, кондитеры, пекари, бармены. Также на рынке существует большой спрос на менеджеров по продажам в разных сферах", — отмечает Огневая. В тренде Не только IT: эксперты о том, какие профессии нужны в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными и писалось кем выгоднее работать .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности – в сюжете.

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