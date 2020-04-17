Не только карантин: НБУ объяснил резкий рост безработицы в Украине

В Украине с конца марта 2020 года стремительно растет число безработных. Но эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в Службе занятости. Об этом говорится в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ).

"Увеличение зарегистрированных безработных с начала апреля в значительной степени может объясняться упрощением процедур регистрации. С середины марта – начала карантина – количество новых вакансий упало вдвое, количество новых резюме в последние недели практически не меняется", – указано в отчете.

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За последнюю неделю количество новых вакансий сократилось на 11%, подсчитали в НБУ. При этом с начала карантина показатель нагрузки (отношение новых резюме к новым вакансиям) увеличился с 2,1 до 3,0, прежде всего из-за уменьшения количества вакансий.

"Несколько ухудшились ожидания по занятости. Однако, как и ранее, львиная доля предприятий не настроены на увольнение, а, вероятно, корректируют свои планы по набору нового персонала", – отметили в НБУ.

Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 16 апреля количество безработных в Украине выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Эта оценка существенно отличается от данных Торгово-промышленной палаты Украины. Там считают, что в Украине без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз. В то же время, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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А о том, как украинцы относятся к инициативе закрытия крупных предприятий и заводов на время карантина, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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