Не только Польша: украинские заробитчаны переориентируются на другую страну

Поляки при этом продолжают страдать от дефицита рабочей силы

/ Фото: Pixabay

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В последнее время темпы притока украинцев в Польшу снижаются. Они не сокращаются, но процент прироста числа мигрантов стал значительно меньше. Впрочем, как говорят эксперты рынка труда, соседней стране все еще необходимы украинские работники.

"Рынок Польши остро нуждается в украинских работниках с низкими, по европейским меркам, зарплатными ожиданиями и готовностью трудиться сверх нормы на непрестижных, с точки зрения поляков, работах", – сказала HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

Она отметила, что Польша испытывает нехватку миллиона (а по некоторым оценкам, и двух миллионов) рабочих рук. Этот дефицит, по словам специалистки, соседняя страна может закрыть только за счет украинцев.

"Не забываем, что в марте текущего года Германия либерализирует условия для трудовых мигрантов – правда, в основном в сфере обслуживания и ухода за престарелыми. С учетом существенной разницы в зарплатах (в среднем выше в 2,5 раза), часть украинских трудовых мигрантов с польского рынка переориентируются на немецкий. Ведь там наблюдается аналогичный польскому дефицит рабочих рук – примерно в 1,2 млн человек", – объяснила Пучка.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале "Польша меняет отношение к трудовым мигрантам: что ожидает украинцев".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских:

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