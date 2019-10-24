Не время для накопительных пенсий: Международная организация труда выступила против

В Международной организации труда (МОТ) пока не рекомендуют Украине вводить пенсионную систему второго уровня (накопительную). Об этом заявил старший специалист по вопросам соцзащиты Бюро МОТ для стран Центральной и Восточной Европы Кеничи Хиросе.
"В Украине не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня", – сказал Хиросе.
Он отметил, что текущая ситуация на мировом рынке и в Украине "является неблагоприятной для приватизации пенсионной системы". По мнению специалиста МОТ, введение второго уровня не решит проблем солидарной пенсионной системы, но может создать другие проблемы.
В МОТ также подчеркивают необходимость детально изучить опыт других стран, чтобы не повторить их ошибки, а также проинформировать граждан о том, как работает второй уровень пенсионной системы, усовершенствовать нормы соблюдения законодательства и сбора взносов.
Напомним, ранее министр социальной политики Украины Юлия Соколовская уже заявла, что в краткосрочной перспективе второй уровень пенсионной системы в Украине вводиться не будет. По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: решить, кто будет платить взносы, сколько процентов они составят, а также сделать расчеты, будет ли это выгодно человеку.
Напомним, пенсионная реформа в Украине полномасштабно стартовала еще в 2017 году и продолжается до сих пор. Суть реформы среди прочего в том, чтобы в стране полноценно заработали все три уровня пенсионной системы:
- Первый уровень – это солидарная система, которая функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд.
- Второй уровень – накопительный, т.е. каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.
- Третий уровень – добровольно накопительный, когда люди самостоятельно выбирают себе негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и кладут на свой счет те суммы, которые считают нужными.
Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов. Подробнее о работе НПФ читайте на сайте "Сегодня" в материале"Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными".
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