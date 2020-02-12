Не все украинки смогут выйти на пенсию в 59 лет: Пенсионный фонд дал объяснение

Выйти на пенсию по старым нормам смогут только те, кто родился в определенный срок

Как выяснил сайт "Сегодня", на самом деле выйти на пенсию в 59 лет в данный момент могут только женщины, которые достигли этого возраста не позже 30 сентября 2019 года. То есть, родившиеся до 1 октября 1960 года.

Как разъяснили нам в Пенсионном фонде, таково требование закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ст. 26. В этой статье сказано, что право выхода на пенсию в 59 лет имеют женщины, родившиеся в период с 1 апреля по 30 сентября 1960 года. А те женщины, кто родился позже, например, 12 февраля 1961 года (в этот день им исполнилось 59 лет) уже не имеют права выйти на пенсию в 59 лет, только в 59,5. Почему так – в ПФУ объяснить не смогли.

При этом как женщинам, так и мужчинам, надо иметь не менее 27 лет страхового стажа, то есть стажа легальной работы, с которой их работодателями уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Напомним, учет уплаты таких взносов работодателем ведется в автоматическом режиме с 1 июля 2000 года. А факт уплаты взносов до этой даты считается подтвержденным записью в трудовой книжке работника.

Реклама

О том, как будет меняться ситуация с пенсиями в целом, читайте в материале: Пенсионный возраст для украинок снова повышается

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

В тренде Украинцам вернули одну платежку за газ: подробности

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.

А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама