Большая распродажа: кто может купить украинские тюрьмы и во что их превратят

В Украине началась массовая ликвидация и продажа следственных изоляторов, исправительных колоний и других подобных учреждений. На продажу будут выставлены здания, в которых они расположены. Но при этом в правительстве полагают, что покупателям сами по себе эти здания с их "плохой аурой" будут мало интересны. Покупать их будут ради земельных участков, на которых они расположены. Деньги от продажи планируется направить на ремонты других тюрем, а также на пополнение госбюджета.

Покупатели найдутся

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"Большую распродажу тюрем" министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал в начале августа. "Это означает, что мы начнем в большом количестве распродавать недвижимое имущество пенитенциарной системы. Речь идет об учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, исправительных центрах", – объяснил на пресс-конференции министр.

По расчетам Минюсты, объекты пенитенциарной инфраструктуры, выставленные на продажу, могут быть интересны крупным застройщикам, которые, скорее всего, захотят снести старые здания и построить на их месте новые жилые районы, торгово-развлекательные комплексы и т. д. Тем более, что в первую очередь планируется продать объекты, расположенные в крупных городах или непосредственной близости от них.

Самый первый объект, с которого, собственно, и начнется "большая распродажа тюрем", – Ирпенский исправительный центр, который расположен в поселке Коцюбинское, фактически в границах Киева. По словам Дениса Малюськи, это учреждение было "заморожено" несколько лет назад, но, как и на все другие не работающие тюрьмы, на него до сих пор из госбюджета тратятся деньги на содержание и охрану – более 10 млн грн в год. В то же время продажа этого исправительного центра позволит не только сэкономить 10 млн в год, но и принесет прибыль в бюджет в виде цены, уплаченной за него инвесторами.

Ирпенский исправительный центр расположен на земельном участке 8,3 га. Площадь зданий – 24 тыс. кв. м. Описывая его преимущества для застройщиков, министр отметил расстояние до Киева – 2,8 км, близость зеленой зоны (в пяти минутах ходьбы расположен парк отдыха) и близость метро (15 мин. до ст. м. "Академгородок"). Кроме того, будущему хозяину участка не придется тратиться на подведение коммуникаций: здесь уже проведены водопровод, канализация, линии электропередач. Так что получается довольно лакомый кусочек для застройщиков.

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Продажа только одного этого лота может принести в бюджет десятки миллионов гривен. Стоимость земли в этом районе, причем даже без подведенных коммуникаций, составляет порядка 2000 долларов за сотку, или 200 тыс. долл. за гектар. За 8 гектаров, если они будут проданы по рыночной цене, Минюст может получить порядка 1,5 млн долларов.

Какую цену для этой тюрьмы определил Минюст, пока не известно. Как сообщалось, продажа будет проходить на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro-Продажи". Однако пока информация о таком лоте в системе не появилась.

"Это не приватизация в классическом понимании, потому что речь идет не о передаче в частные руки учреждений пенитенциарной системы, а о продаже недвижимости и земли", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Почему продают

Как сообщают в Минюсте, в Украине в последние годы наметился некоторый "перекос" в структуре исправительных учреждений. Оказалось, что в стране слишком много тюрем и слишком мало учреждений предварительного заключения (СИЗО). По данным министерства, в Украине сейчас насчитывается 99 тюрем и колоний, где отбывают наказание 31,8 тыс. человек, и большинство этих учреждений заполнены не полностью. В то же время следственных изоляторов 30, и в них содержатся 19,5 тыс. человек. Многие изоляторы переполнены.

/ Фото: Министерство юстиции Украины

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Кроме того, в Украине насчитывается 27 таких учреждений пенитенциарной системы, которые "заморожены". То есть узников там нет, как и в Ирпенском исправительном центре. Еще 8 подобных учреждений в процессе "замораживания": людей, которые отбывают там наказание, переводят в другие подобные учреждения.

/ Фото: Министерство юстиции Украины

По словам Дениса Малюськи, уменьшение "тюремного населения" в последние годы произошло в силу ряда причин. И в первую очередь – из-за либерализации уголовного законодательства. Эксперты подтверждают: сегодня во многих случаях тюремное заключение заменено денежными штрафами, так что необходимости в таком количестве тюрем просто нет.

"Я считаю, что это правильная идея. Сегодня речь идет о декриминализации многих статей, о том, что более широко должна использоваться финансовая ответственность, а не уголовная. В связи с этим, конечно, должен был возникнуть вопрос о том, нужно ли по-прежнему содержать такое количество подобных учреждений за счет бюджета. Также я поддерживаю идею вынести СИЗО и тюрьмы из центральных районов городов. Это провоцирует пробки, возникают проблемы с передвижением. Такие учреждения должны располагаться за пределами города или на околицах", – говорит Борис Кушнирук.

Кстати, по этой причине количество людей, отбывающих наказание в тюрьмах, будет сокращаться и дальше. Минюст разрабатывает проект закона об альтернативных видах наказаний, который в случае принятия не только еще больше уменьшит число заключенных, но и сделает ненужными такие виды пенитенциарных заведений, как исправительные центры. После принятия этого закона все 12 исправительных центров также планируют выставить на продажу.

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/ Фото: Министерство юстиции Украины

На месте тюрем построят жилье, развлекательные комплексы или частные тюрьмы

Многие тюрьмы и изоляторы, которые планируется выставить на продажу, очевидно, будут довольно привлекательны для застройщиков. Около 20 изоляторов расположены практически в центре крупных городов, таких как Киев, Львов, Одесса и других. Большинство из них были построены в прошлом и даже позапрошлом веке и на сегодняшний день устарели физически и морально. В Минюсте планируют постепенно перенести изоляторы за пределы городов или на окраины, отстроив для них современные здания. А недвижимость в центре продать.

Специалисты по недвижимости считают, что такие объекты будут очень интересны застройщикам, даже несмотря на кризис.

"Такие участки, конечно, могут быть интересны застройщикам. Потому что земля – это такой товар, которого больше не становится. И интересные локации в больших городах или в пригородах всегда будут в цене. Идея правильная: если такие объекты не используются по назначению, почему они должны простаивать? Я уверен, что инвесторы на такие объекты будут. И кризис этому не помешает. Я бы не сказал, что нынешний кризис так уж сильно ударил по недвижимости. Объекты недвижимости сейчас продаются и покупаются. Обвала рынка не было и уже, наверное, и не будет. Так что застройщики все равно будут продолжать искать участки, чтобы их осваивать", – говорит президент Ассоциации риелторов Юрий Пита.

Борис Кушнирук тоже считает, что кризис продажам не помеха.

"Как показал опыт продажи гостиницы "Днепр", когда все проводится максимально прозрачно и правильно, находятся инвесторы. Такие продажи могут быть вполне успешными", – говорит он.

Кстати, Лукьяновский изолятор в Киеве, по поводу которого не один год ломались копья, также решено все-таки вынести за пределы города. Как сообщили в Минюсте, базой для нового столичного СИЗО станет Бориспольская исправительная колония №119, которая предварительно будет реконструирована. Учреждение расположено в с. Мартусовка недалеко от Бориспольского аэропорта. Уже проходит подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации для этих работ.

"Лукьяновское СИЗО – еще дореволюционная постройка. И тогда она находилась на окраине города. Но Киев разросся, и в результате СИЗО оказалось в центре города. Понятно, что это не очень хорошо. И я считаю, что целесообразно было бы продать эти сооружения, а за эти средства построить более современную тюрьму", – считает Борис Кушнирук.

Что касается нынешних помещений Лукьяновского СИЗО, то стирать их с лица земли полностью, скорее всего, не будут. Ведь некоторые из них считаются памятником архитектуры. Здесь в свое время находились в заточении такие известные личности, как Максим Рыльский, Михаил Грушевский, Вячеслав Черновол и другие. Как минимум на месте Лукьяновского СИЗО предполагается создать тематический музей. Также Денис Малюська высказывал идею построить на этом месте стилизированный отель.

В центре расположены и многие другие исправительные учреждения. Причем некоторые находятся в полуразрушенном состоянии. Например, как второй лот, который будет выставлен на продажу Минюстом, – Южная исправительная колония №51 в г. Одессе. "Колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осужденных. Ее просто подожгли, большинство зданий стали непригодными для пользования", – говорится в публикации на странице Минюста в Facebook.

Колония расположена в 3,5 км от моря. Неизвестно, заинтересуют ли инвесторов 14,5 тыс. кв. м сгоревших зданий, но их явно заинтересует земля, которая, очевидно, будет продаваться вместе с ними, – почти 6 гектаров. На вторичном рынке участки в этом районе продаются примерно по 10 тыс. долларов за сотку. Если продавать колонию по такой цене, можно было бы выручить сумму, эквивалентную 6 млн долларов. А город получил бы, вероятно, новый жилой массив.

Но, кстати, не исключено, что далеко не все продающиеся тюрьмы будут перепрофилированы. Как сообщает Минюст, в Украине могут появиться частные изоляторы.

"Уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в Кабмин законопроект о взаимодействие с частным сектором насчет частных СИЗО", – сообщается на странице Минюста в Facebook.

Подробнее о распродаже тюрем смотрите в сюжете:

Видео: Facebook Дениса Малюськи

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