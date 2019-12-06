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Нефедов предупредил о возможных сбоях из-за запуска новой Таможенной службы

6 декабря, 12:02

С 9 декабря необходимо платить исключительно на новые счета Гостаможслужбы и таможен ведомства

/ Фото: Сегодня

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов предупредил украинцев о возможных трудностях, связанных с одномоментной ликвидацией Государственной фискальной службы (ГФС) и стартом работы новосозданной Таможенной службы с 8 декабря. Об этом он написал в Facebook.

Так, с 00:00 часов 8 декабря 2019 года созданные в структуре Таможенной службы региональные таможни приступают к выполнению таможенных формальностей и прекращаются соответствующие полномочия таможен ГФС.

"Рекомендуем по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года. С 00:00 часов 8 декабря 2019 года поданные таможенные декларации просим адресовать новосозданным таможням Гостаможслужбы", – написал Нефедов.

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Он также отметил, что в первые дни работы Таможенной службы из-за перевода работы таможен на новый классификатор мест таможенного оформления, теоретически возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"При этом не предусматриваются проблемы с взиманием таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря и в дальнейшем", - отметил глава Таможенной службы.

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Нефедов также добавил, что предоплату за таможенное оформление товаров (авансовые платежи) с 9 декабря необходимо платить исключительно на новые счета Гостаможслужбы и таможен ведомства, так как старые счета ГФС будут недоступны для поступления средств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров утвердил региональную структуруГосударственной таможенной службы, в которой количество таможен сократится на десять – до 16.

А премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал работу таможенников, назвав их действия показухой.


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ГФС Максим Нефьодов Государственная таможенная служба

Источник: Сегодня

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