Нефьодов будет искать новых сотрудников для таможни

На новую таможню, кадровое обновление которой анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук, хотят привлечь честных и квалифицированных сотрудников. Об этом заявил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, выступая на конференции в Киеве.

"С конца декабря мы начинаем открытые конкурсы и очень надеемся, что много людей, много честных таможенников как изнутри службы – потому что я уверен, что таких людей много среди моих коллег, – так и снаружи, так и людей, которые покинули таможню, потому что не верили, что в рамках Министерства доходов и сборов и Государственной фискальной службы были кому-то нужны, вернутся на работу. И будут работать на новых достойных условиях и с достойными зарплатами", – сказал Нефедов.

Глава таможни отметил, что перед службой стоят беспрецедентные вызовы по обновлению кадрового состава, чтобы вернуть доверие бизнеса и граждан к таможне.

"В центральном аппарате мы сменили около 80% всего руководящего состава. Это не только все заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и низшего звена", – рассказал Нефедьов.

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Также он сообщил, что более 500 руководителей разных уровней, особенно в регионах, широко известных контролем над контрабандными потоками, не попали в новую таможню и будут уволены.

"Обновлено 40% руководителей таможенных постов, и это только начало",- подчеркнул Нефьодов.

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Помимо этого, он рассказал, что госбюджет-2020 предусматривает 480 млн грн на обновление инфраструктуры таможни. По его словам, эти средства будут направлены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что таможня и налоговики срывают план по сборам в госбюджет. Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет, но это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд грн, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. По итогам 11 месяцев 2019 года недополучено 56 млрд грн.

А ранее Алексей Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой на Черновицкой таможне. Премьер отметил, что помещение таможенной службы в Черновцах находится в здании, арендуемом у частного лица, которое связывают с одним из кланов, занимающихся контрабандой.

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