Нефьодов: Финального текста постановления по спецпошлинам на товары из России нет

По словам главы Таможенной службы, в кулуарах идет "затяжная борьба"

Фото: Максим Нефьодов / Facebook.

Окончательный текст правительственного постановления, предусматривающего введение спецпошлин на российские товары с 1 августа, отсутствует.

Об этом 18 июля заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

"Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует", – подчеркнул он.

Нефьодов отказался более детально прокомментировать ситуацию, отметив, что "все вопросы – к премьеру".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 15 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. Отмечалось, что исключение составит "чувствительный" импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Подробнее читайте в статье "Российские товары исчезнут из Украины или вырастут в цене".

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