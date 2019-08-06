Нефьодов – о новой Таможне: Пока я здесь единственный сотрудник

Новосозданная Государственная таможенная служба пока не начала полноценную работу, для старта которой нужно несколько решений Кабинета министров. Об этом рассказал новый глава службы Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".
"Сейчас моя работа – это начало регистрации новой службы. Пока я здесь единственный сотрудник. Поэтому какие-то ожидания, что я с первого дня начну что-то менять или кого-то карать или принимать принципиальные решения – до этого еще довольно далеко. Если все будет идти по плану и мы будем двигаться достаточно быстро, новая Таможенная служба заработает где-то в конце сентября. В том числе – если не будет задержки с созданием нового правительства, которое должно принять еще несколько решений, в частности, возложить ряд обязанностей на Гостаможслужбу", – рассказал Нефьодов.
По его словам, на нынешнем этапе основной задачей является "чистка" таможни и изменение ее структуры.
"Первый приоритет и задача №1 - запустить саму Гостаможслужбу. Причем это не только прохождение бюрократических процедур. Хочется использовать этот момент, чтобы сделать более эффективную, более плоскую структуру, уменьшить количество юридических лиц в подчинении центрального аппарата. Возможно, почистить таможню от наиболее одиозных людей, которые, конечно, не будут переведены в новую структуру, и т.д.", – отметил Нефьодов.
Больше о новой Таможенной службе узнавайте из интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня" - Максим Нефьодов: Я против криминализации нарушений таможенных правил
Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.
5 июля Кабинет министров утвердил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова в должности главы Государственной таможенной службы Украины. Позже Нефьодов назвал три основных задачи Государственной таможенной службы. По его мнению, это таможенная безопасность, содействие международной торговле и сбор поступлений.
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