До принятия принципиальных решений еще далеко, но несколько проблем планируют решить еще на этапе запуска службы

/ Фото: Сегодня

Нефьодов – о новой Таможне: Пока я здесь единственный сотрудник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9D%D0%95%20%D0%9E%D0%A7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9D%D0%95%20%D0%9E%D0%A7 2019-08-06T08:52:18+03:00 Экономика До принятия принципиальных решений еще далеко, но несколько проблем планируют решить еще на этапе запуска службы

Новосозданная Государственная таможенная служба пока не начала полноценную работу, для старта которой нужно несколько решений Кабинета министров. Об этом рассказал новый глава службы Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".

"Сейчас моя работа – это начало регистрации новой службы. Пока я здесь единственный сотрудник. Поэтому какие-то ожидания, что я с первого дня начну что-то менять или кого-то карать или принимать принципиальные решения – до этого еще довольно далеко. Если все будет идти по плану и мы будем двигаться достаточно быстро, новая Таможенная служба заработает где-то в конце сентября. В том числе – если не будет задержки с созданием нового правительства, которое должно принять еще несколько решений, в частности, возложить ряд обязанностей на Гостаможслужбу", – рассказал Нефьодов.

По его словам, на нынешнем этапе основной задачей является "чистка" таможни и изменение ее структуры.

"Первый приоритет и задача №1 - запустить саму Гостаможслужбу. Причем это не только прохождение бюрократических процедур. Хочется использовать этот момент, чтобы сделать более эффективную, более плоскую структуру, уменьшить количество юридических лиц в подчинении центрального аппарата. Возможно, почистить таможню от наиболее одиозных людей, которые, конечно, не будут переведены в новую структуру, и т.д.", – отметил Нефьодов.

Больше о новой Таможенной службе узнавайте из интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня" - Максим Нефьодов: Я против криминализации нарушений таможенных правил

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

5 июля Кабинет министров утвердил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова в должности главы Государственной таможенной службы Украины. Позже Нефьодов назвал три основных задачи Государственной таможенной службы. По его мнению, это таможенная безопасность, содействие международной торговле и сбор поступлений.

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