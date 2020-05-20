Нефьодов пытается через суд вернуть кресло главного таможенника

Экс-глава Таможенной службы обратился в суд, чтобы восстановиться в должности

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Соответствующий иск поступил в ОАСК, сообщили в пресс-службе суда.

Максим Нефьодов просит ОАСК восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности", – рассказали в пресс-службе.

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В то же время, Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Отметим, что через суд пытается вернуть должность и экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 24 апреля Кабинет министров уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

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Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставки связаны с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители.

15 мая Коллегия Государственной таможенной службы прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

А 20 мая президент Владимир Зеленский высказал поддержку бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову. Более того, он предлагал Нефьодову должность в Офисе президента. Однако также сообщил, что таможня по-прежнему пропускает много контрабанды и там нужны более жесткие меры, вплоть до создания военизированных отрядов, которые, например, в случае некоторых госкомпаний оказались очень эффективными и помогли бороться с хищением имущества.

Сам Нефьодов считает, что несколько просевшие показатели таможни свидетельствуют не о меньшей эффективности работы службы, их причины кроются в ином – в ревальвации гривни и низкой инфляции, которые пришли на смену постоянной девальвации гривни и высокой инфляции.

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