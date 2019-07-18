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Нефьодов сообщил, когда в Таможенную службу зайдут новые люди

18 июля, 13:55

Зачисление в штат возможно после конкурсных отборов и спецпроверки

Фото: Кабинет министров Украины

Начало конкурсов по отбору новых сотрудников в Государственную таможенную службу (ГТС), которую уже зарегистрировали как юрлицо, запланировано на конец сентября – начало октября этого года.

Об этом 18 июля заявил глава ГТС Максим Нефьодов на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

"В конце сентября – начале октября я смогу объявить конкурсы на новые позиции, до конца текущего года в Таможенную службу физически смогут зайти новые люди", – сказал он.

По его словам, зачисление новых сотрудников в штат ГТС возможно после проведения соответствующих конкурсных отборов и спецпроверки.

"Единственным заместителем в Фискальной службе сейчас является Сергей Билан, он точно не будет моим заместителем в Таможенной службе. У меня есть люди, которых я бы хотел видеть в своей команде, но было бы нетактично, если бы я сказал, что хочу увидеть этих людей победителями соответствующих конкурсов", – подчеркнул Нефьодов.

Он также добавил, что к его команде присоединится Яника Мерило, которая является экспертом Агентства по вопросам электронного правительства Украины.

Новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верналов.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не выполнил их договоренность об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов выполнил требование главы государства, а Кабмин одобрил его увольнение. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег таможня, Нефьодов, Государственная таможенная служба

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Источник:

УНИАН

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