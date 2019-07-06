Нефьодов сообщил, когда заработает электронная таможня

По словам главы Таможенной службы, финансирование для реализации проекта есть

Фото: Кабинет министров Украины

Электронная таможня в Украине может заработать приблизительно через год. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов.

Так он ответил на вопрос президента Владимира Зеленского во время представления главы Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", – сказал глава ГТС.

Он добавил, что финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".

Новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Нефьодов победил в конкурсе на главу Таможенной службы, который состоялся 25 июня, а 5 июля Кабинет министров уволил его с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой ГТС. Главой Налоговой ранее стал Сергей Верналов.

Мы также сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов.

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