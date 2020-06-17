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Нефть дешевеет: инвесторы испугались новой вспышки коронавируса

17 июня, 09:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

МЭА обнародовала прогноз снижения мирового спроса на черное золото

Цены на нефть на мировых рынках немного снижаются после уверенного роста днем ранее. Трейдеры внимательно следят за новой вспышкой коронавируса в Пекине и ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Так, 17 июня к 9:00 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,43 доллара (1,05%) до 40,53 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,57 доллара (1,49%) до 37,81 доллара за баррель.

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Ранее котировки поддержал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), по которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году после падения на 8,1 млн б/с в 2020-м. Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК – на 94%.

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В то же время обеспокоенность рынка вызывает рост количества новых случаев заболевания в Пекине.

"Рост [нефтяных цен] был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, – заявили S&P Global Platts аналитики ANZ. – Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны".

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Напомним, за сутки в столице Китая выявлен 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей.

Как может начаться новая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть ОПЕК коронавирус Brent WTI фьючерсы МЭА

Источники: Сегодня , Интерфакс

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