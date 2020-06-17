Нефть дешевеет: инвесторы испугались новой вспышки коронавируса

Цены на нефть на мировых рынках немного снижаются после уверенного роста днем ранее. Трейдеры внимательно следят за новой вспышкой коронавируса в Пекине и ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Так, 17 июня к 9:00 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,43 доллара (1,05%) до 40,53 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,57 доллара (1,49%) до 37,81 доллара за баррель.

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Ранее котировки поддержал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), по которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году после падения на 8,1 млн б/с в 2020-м. Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК – на 94%.

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В то же время обеспокоенность рынка вызывает рост количества новых случаев заболевания в Пекине.

"Рост [нефтяных цен] был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, – заявили S&P Global Platts аналитики ANZ. – Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны".

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Напомним, за сутки в столице Китая выявлен 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей.

Как может начаться новая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

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