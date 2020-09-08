Рынок топлива замер – когда ожидать падения цен на бензин

Календарное лето закончилось, вместе с ним закончилось и наметившееся было повышение цен на нефтепродукты: на минувшей неделе они снова остановились.

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Лишь в двух областях мониторинг показал изменение цен на бензин и дизельное топливо в пределах 10 коп./л. Причем в Кировоградской области отмечен рост цен, а на Закарпатье – снижение.

Цены на автогаз менялись в пределах 15 коп./л, причем картина оказалась пестрая – в одних областях рост, в других снижение. В трех областях на букву "Х" – Харьковской, Хмельницкой и Херсонской, а также на Волыни и в Одесской области цены не поменялись ни на один вид топлива.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

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На минувшей неделе розничные цены на бензины и дизельное топливо либо оставались стабильными, либо изменились в пределах статистической погрешности на 1-3 коп./л. Лишь двух областях – Кировоградской и Закарпатской – колебания были более существенными. В Кировоградской области бензины и ДТ подорожали на 10 коп./л, автогаз подешевел на 2 коп./л. На Закарпатье бензин А-92 подешевел на 7 коп./л, дизтопливо – на 11 коп./л, автогаз подорожал на 6 коп./л.

По бензинам и дизельному топливу разброс цен не изменился. По А-92 – он составляет 19,3% (3,96 грн/л), по А-95 – 17,6% (3,80 грн/л), по дизелю – 16,5% (3,49 грн/л), было 15,9%. По автогазу разброс цен уменьшился до 7,5% (0,87 грн/л, минус 6 коп./л), было 8%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 22,04 грн/л (удорожание на 1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,44 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 20,48 грн/л (не изменилась). Луганская область – единственная, где обычный "второй" стоит дороже 24 грн/л.

В большинстве областей цены в коридоре 21,80-22,50 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле – 21 грн/л.

В Киеве бензин А-92 стоит 23,17 грн/л (плюс 1 коп./л).

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Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,10 грн/л (удорожание на 1 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 25,27 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 21,48 грн/л (удешевление на 1 коп./л).

Луганская область – единственная, где обычный "пятый" уже стоит дороже 25 грн/л. Дороже 25 грн/л А-95 продают также в Киеве, но все равно на 14 коп./л дешевле, чем в Луганской области.

В большинстве областей цены находятся в коридоре 23 – 23,70 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 25,13 грн/л (плюс 1 коп./л).

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,52 грн/л (не изменилась). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,58 грн/л (не изменилась, самая низкая – в Сумской области – 21,09 грн/л (не изменилась).

В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах от 22,30 до 23 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 24,22 грн/л (не изменилась).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине составила 12,01 грн/л (удорожание на 1 коп./л). Самая высокая цена – в Одесской области – 12,45 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Закарпатской области – 11,58 грн/л (удорожание на 6 коп./л).

По регионам цены поменялись разнонаправленно: в 12-ти областях и в Киеве они выросли на 1-12 коп/л, в пяти остались стабильными, в семи цены снизились на 1-16 коп./л. Больше всего – на 16 коп./л подешевел газ в Черниговской области, после того как неделю назад он вырос в цене сразу на 26 коп./л.

В Киеве цена газа 12,40 грн/л (плюс 2 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что стоимость бензина и дизтоплива приостановилась оттого, что в мире начала дешеветь нефть и наметилась тенденция снижения цен на нефтепродукты.

"На фоне слабеющей гривни эксперты рынка ожидали, что тренд на повышение цены нефтепродуктов не только сохранится, но и ускорится, – анализирует Геннадий Рябцев. – Но снижающиеся котировки на нефть внесли поправки. Цены поменялись лишь в отдельных региональных сетях, что мало повлияло на среднюю стоимость топлива по Украине".

Геннадий Рябцев напомнил, что повышение розничных цен по-прежнему сдерживает крупнейший украинский игрок рынка – сеть "Приват". Она не меняет цены на АЗС более четырех месяцев, несмотря на троекратный рост мировых цен на нефть (с $14 до $45/барр) за это время.

Сергей Куюн также отметил фактор продолжающегося удешевления нефти в мире как причину того, что подорожание топлива в Украине затормозилось.

"Нефть пошла вниз, было 45 долларов за баррель, уже 42 доллара, – говорит Сергей Куюн. – Если такая тенденция сохранится, то это сигнал для амортизации повышения цен на нефтепродукты в Украине как в опте, так и в рознице. И то подорожание, которое мы ожидали, но, по разным причинам, оно проявлялось медленнее прогнозного, может оказаться необязательным. На минувшей неделе мелкий опт (от бензовоза) по дизтопливу подешевел на 11-30 коп./л, по бензину А-95 – на 16 коп./л".

По словам Артема Куюна, за неделю ценовая ситуация на рынке автогаза не изменилась ни в опте, ни в рознице. Изменение цен в отдельных регионах получилось арифметически за счет того, что отдельные сети корректировали стоимость в рознице, повышая или понижая ее в пределах 10-15 коп./л в соответствии с местной конъюнктурой. В среднем по Украине вышли почти в ноль – рост на 1 коп./л. Эксперт напомнил, что крупные сети почти дошли до экономически обоснованной на сегодняшний день цены – 13 грн/л.

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на розничном рынке нефтепродуктов рост цен прекратится либо окажется символическим оттого, что в мире обозначился устойчивый тренд на снижение цен на нефть.

"На наступившей неделе не ожидаю ценовых изменений на розничном рынке, – говорит Сергей Куюн. – Трейдеры видят, что повышение цен сейчас необоснованно, но и снижать их вряд ли будут. Поэтому мой прогноз: нынешняя стабильность сохранится еще неделю".

Геннадий Рябцев полагает, что небольшой рост цен в рознице на бензины все же будет.

"Но корректировка по регионам в сторону подорожания составит за неделю не более 10 коп./л.", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сжиженный газ дорожать на этой неделе на должен, уверен Артем Куюн.

"В опте цена не поменялась, поэтому никаких предпосылок для изменения в рознице и нет", – аргументировал эксперт.

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