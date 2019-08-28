Нефть дорожает: цена устремилась к психологической отметке

Фото: REUTERS/Stringer

Цены на нефть, которые 23 августа закрыли ростом вторую неделю подряд, продолжают подъем сегодня, 28 августа. Аналитики отмечают, что тенденцию подстегнули данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Так, ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 по киевскому времени подорожали до 59,55 доллара за баррель, устремившись к психологической отметке в 60 долларов. Этот рубеж Brent не преодолевала с 22 августа.

Стоимость октябрьского фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась до 55,58 доллара за баррель.

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Как стало известно из сообщения API, собирающего данные на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей.

Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, падение запасов станет рекордным с июня. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти на 2,85 млн баррелей.

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"Гигантское падение запасов на какое-то время отодвинуло на задний план опасения по поводу рецессии в США", – говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз и добавил, что особенно порадовало инвесторов сокращение запасов продуктов нефтепереработки.

Как сообщалось, аналитики банка UBS AG ожидают восстановления цен на нефть марки Brent до 65 долларов за баррель к концу осени-2019 благодаря сокращению запасов топлива в мире. Однако в перспективе на 2020 год цена опустится до 60 долларов за баррель из-за торговых рисков, считают эксперты.

Также ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали о том, что в Канаде в воду попали десятки тонн нефти, которая загрязнила реку Вошаут. Эта река питает крупный город Эдмонтон. Подробности смотрите в видеосюжете:

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