Нефть дорожает после резкого снижения цены: названа причина

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Цены на нефть растут 2 декабря на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на заседании, которое состоится на этой неделе. Ранее нефть дорожала до рекорда за месяц, но потом резко просела в цене. При этом в целом за ноябрь Brent подорожала на 3,7%, а WTI – 1,8%.

Так, сегодня, 2 декабря, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:53 по киевскому времени составила 61,23 доллара за баррель. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась до 60,49 доллара за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 56,01 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене до 55,17 доллара за баррель.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи. По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что больше не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Однако в воскресенье министр нефти Ирака Тамир Габдан сообщил, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. По его словам, подобное сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка.

Поддержку нефтяному рынку 2 декабря также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе – индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египта из-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

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