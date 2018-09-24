Нефть дорожает: Россия и Саудовская Аравия отказались выполнить требование Трампа

Сегодня, 11:11

Объемы добычи черного золота решили не увеличивать

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти.

Как сообщает Reuters, таким образом, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который  требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок.

"Я не влияю на цены", — заявил саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+. Он добавил, что у Эр-Рияда есть запасные возможности для увеличения добычи нефти, но в настоящий момент реализовать подобные идеи нет необходимости.

"Моя информация такова: рынки обеспечены надлежащим образом", — сказал Аль-Фалих.

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас не требуется. Однако вместе с этим Новак считает, что торговая война между Китаем и США, а также американские санкции против Ирана создают новые проблемы для нефтяных рынков.

Переговоры завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Цены на нефть на этом фоне остаются выше 79 долларов за баррель. Так, декабрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 11:08 по киевскому времени торгуются на уровне 79,67 доллара за баррель и сохраняют тенденцию к росту.

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