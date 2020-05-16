Нефть из Саудовской Аравии начинает поступать на заводы Беларуси

Танкер доставил в порт Клайпеды 87 тыс. т нефти для Беларуси

Нефть из Саудовской Аравии начинает поступать на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Сегодня первая партия нефти от компании Saudi Aramco будет доставлена на НПЗ "Нафтан". Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко передает "БЕЛТА".

"Сегодня днем из Клайпеды на "Нафтан" прибудет первый ж/д состав с саудовской нефтью. Состав – 60 цистерн. Объем – 3600 т", – сообщил Александр Тищенко.

В"Белнефтехиме" отметили, что танкер доставил в порт Клайпеды 87 тыс. т нефти для Беларуси. В дальнейшем возможность поставок нефти от Saudi Aramco будет зависеть от ситуации на рынке.

Реклама

В нынешнем году Беларусь также закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины соответственно.

В тренде В Украине снова подешевела валюта: курс доллара от НБУ

В начале июня в порт Клайпеды должен прийти танкер с американской нефтью сорта Bakken.

Госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что Вашингтон готов удовлетворить потребности Минска в энергоносителях.

Ранее сообщалась, что Беларусь не устраивают цены на российскую нефть и она ищет альтернативные источники поставок.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама