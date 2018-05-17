Нефть из-за геополитики устремилась к 80 долларам за баррель

Сегодня, 10:37

Черное золото дорожает на мировых рынках

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Цены на нефть продолжили рост на фоне сокращения запасов в США и новых опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Обе эталонные марки нефти обновляют максимумы с осени 2014 года, при этом спред между ними по-прежнему увеличивается, сигнализируя о высоком спросе в Европе и Азии.

Так, котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 17 мая поднялись до 79,36 доллара за баррель. 

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Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала до 71,75 доллара за баррель. 

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.

Кроме того, рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. По данным CNBC, власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.

При этом ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявлял, что до нефти по цене 100 долларов еще далекоОн отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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