Нефть из-за геополитики устремилась к 80 долларам за баррель

Цены на нефть продолжили рост на фоне сокращения запасов в США и новых опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Обе эталонные марки нефти обновляют максимумы с осени 2014 года, при этом спред между ними по-прежнему увеличивается, сигнализируя о высоком спросе в Европе и Азии.

Так, котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 17 мая поднялись до 79,36 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала до 71,75 доллара за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.

Кроме того, рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. По данным CNBC, власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.

При этом ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявлял, что до нефти по цене 100 долларов еще далеко. Он отметил что на нефтяном рынке пока сохраняется избыток предложения, хотя рынок близок к достижению баланса.