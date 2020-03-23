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Нефть лихорадит: цены на Brent вновь обваливаются

23 марта, 10:15

Ксения Капустинская

Аналитики заговорили о "мрачной картине спроса" на черное золото

Нефть на мировых рынках в понедельник, 23 марта, торгуется разнонаправленно – WTI дорожает, а вот Brent продолжает дешеветь после корректировки цен. Стоимость черного золота в конце прошлой недели немного повысилась после того, как WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за минувшую неделю в целом потеряла 20,3%

Так, 10:00 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures 0,79 доллара (2,93%) к уровню закрытия пятницы, до 26,19 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 0,21 доллара (0,93%) – до 22,84 доллара за баррель.

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"Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, – считает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон. – Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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