Нефть марки Brent ускорила снижение: детали

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение до 4% к уровню закрытия предыдущих торгов и опустилась до отметки в 31,74 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:26 по киевскому времени.

В свою очередь, нефть марки WTI дешевеет на 9,5%, до 23,6 доллара за баррель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство энергетики США ожидает, что глобальное предложение нефти останется на уровне первого квартала 2020 года в ближайшие месяцы.

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При этом цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 33 доллара за баррель, что вызвало и падение российского рубля по отношению к американской валюте – до 75,51 рубля за доллар.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утром 7 апреля 2020 года цены на нефть несколько увеличились на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться. В центре внимания рынка – встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи.

Как сообщалось, бюджет России недополучит более миллиарда нефтедолларов из-за снижения мировых цен на нефть.

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