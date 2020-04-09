Нефть может продолжить дальнейшее падение: чего опасается Россия

Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть во всем мире на данный момент уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки, однако он может продолжить дальнейшее падение. Такие опасения выразил министр энергетики России Александр Новак, выступая с приветственной речью на встрече ОПЕК+.

Он считает, что странам необходимо принять меры, чтобы не допустить переполнения хранилищ нефти.

"Мы видим, что замедлилась экономическая активность. По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на активность, передвижение, и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть. Мы в настоящее время наблюдаем очень сильное снижение спроса – на 10-15 млн баррелей в сутки. Этот показатель будет еще больше, может измениться в сторону увеличения", – сказал Новак.

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Он признался, что у России вызывает опасение увеличение коммерческих запасов нефти и возможность полного заполнения мировых хранилищ, все это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли.

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