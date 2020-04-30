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Нефть начала активно расти в цене

30 апреля, 12:29

Ксения Капустинская

Настроения инвесторов на рынке изменились, но проблемы не закончились

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти после заметного повышения накануне. Рост происходит на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители, говорят рыночные аналитики.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:03 по киевскому времени 30 апреля составила 26,02 доллара за баррель, что на 7,39% (1,79 доллара) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 14,21% (2,14 доллара) – до 17,2 доллара за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

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Цены поддержали данные о снижении запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, все равно оказался ниже прогнозов.

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"Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина", – сказал Financial Times Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

При этом министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня. В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.

Напомним, с пятницы, 1 мая, 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно и слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

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Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть цена на нефть Brent WTI

Источники: Сегодня , Интерфакс

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