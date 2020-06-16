Нефть начала дорожать: что происходит с ценами

Инвесторы ждут, что черного золота на рынке станет меньше

Мировые цены на нефть выросли после заметного падения на фоне угрозы второй волны пандемии коронавируса и остаются относительно стабильными на этом уровне. Теперь трейдеры оценивают сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.

Так, 16 июня к 10:54 стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 40,05 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,18 доллара (0,48%) – до 37,30 доллара за баррель.

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Ранее пострадавшая от коронакризиса британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с 70 долларов за баррель до 55 долларов за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до 17,5 млрд долларов и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией – Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

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В то же время опасения, связанные с возможностью второй волны COVID-19, ограничивают прогнозы роста спроса на нефть, пишет MarketWatch. Однако, по словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, пока "слишком рано прогнозировать очередное закрытие глобальной экономики".

"Нефтяному рынку следует фокусироваться на улучшении перспектив ребалансировки спроса и предложения", – отмечает он.

Напомним, за сутки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.

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"В Китае появляются новые случаи заражения, и это вызывает опасения, что вторая волна коронавируса в США и Европе неизбежна этой осенью", – отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Отметим, что китайские ученые в настоящее время разрабатывают как минимум пять видов вакцин. Некоторые уже проходят испытания.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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