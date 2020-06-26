Нефть начала дорожать из-за ситуации в США

По итогам недели котировки черного все же могут показать падение

Мировые цены на нефть эталонных марок повышаются после снижения накануне на американских статданных. При этом по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение. На рынок давит информация о росте запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире.

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Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent, согласно данным Investing, 26 июня на лондонской бирже ICE Futures к 09:30 по киевскому времени составила 41,30 доллара за баррель, что на 0,25 доллара (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,19 доллара (0,49%) – до 38,91 доллара за баррель.

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Поддержку нефтяному рынку оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%.

И все же обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер.

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"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", – сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

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"Заметный скачок заказов на товары длительного пользования и заверения экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, согласно которым США не собираются закрывать экономику, дали толчок [нефтяным ценам]", – отмечает главный рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

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