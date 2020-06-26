Нефть начала дорожать из-за ситуации в США

Мировые цены на нефть эталонных марок повышаются после снижения накануне на американских статданных. При этом по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение. На рынок давит информация о росте запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent, согласно данным Investing, 26 июня на лондонской бирже ICE Futures к 09:30 по киевскому времени составила 41,30 доллара за баррель, что на 0,25 доллара (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,19 доллара (0,49%) – до 38,91 доллара за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%.
И все же обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер.
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"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", – сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".
Кадлоу также заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.
"Заметный скачок заказов на товары длительного пользования и заверения экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, согласно которым США не собираются закрывать экономику, дали толчок [нефтяным ценам]", – отмечает главный рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.
Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.
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