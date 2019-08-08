Нефть начала дорожать после рекордного обвала

Фото: unsplash.com / lewis pratt

Цены на нефть упали до минимумов за полгода, но теперь поднимаются в ходе азиатских торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:21 по киевскому времени 8 июля подорожали до 57,11 доллара за баррель. На торгах 7 июля цена составляла на закрытие 56,23 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до 52,23 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела до 51,09 доллара за баррель.

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Обвал цен на нефть, достигший 10% с начала августа, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с эскалацией торгового конфликта США и Китая. Вашингтон ранее допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин, по мнению некоторых экспертов и властей США, ответил снижением курса нацвалюты.

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Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране на прошлой неделе. По данным минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах выросли на 2,39 млн баррелей, хотя опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей.

Однако поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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