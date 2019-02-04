Нефть плавно дорожает после резкого скачка
Повышение цен на Brent и WTI компенсирует осенний обвал котировок
Сегодня, 4 января, нефтяной рынок медленно растет на азиатских торгах после активного повышения котировок 1 декабря, вызванного прогнозами о снижении перепроизводства углеводородов, а также продолжением кризиса в Венесуэле.
Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 по киевскому времени выросла до 62,88 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не изменилась к этому времени – 55,27 доллара за баррель.
При этом по итогам торгов в прошлую пятницу, 1 февраля, Brent дорожала до 62,75 доллара за баррель, WTI – до 55,26 доллара за баррель, максимума с 19 ноября. За неделю цена Brent увеличилась на 1,8%, WTI – на 2,9%. Благодаря повышению в последние недели, WTI уже на 50% отыграла падение с октябрьского пика, а Brent приблизилась к этому техническому уровню.
По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК в январе уже сократила добычу на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.
Рынок также продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэлу американских военных.
"Трейдеры полагают, что Венесуэла – один из факторов, поддерживающих цену нефти, и я не думаю, что ситуация в стране скоро стабилизируется, поскольку она пытается продать часть золотого запаса, чтобы получить хоть какую-то отсрочку", – говорит главный рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.
Он ожидает, что цены на нефть продолжат постепенно повышаться, однако WTI столкнется с существенным сопротивлением на уровне 56 долларов за баррель.
В то же время, по прогнозу МВФ, в 2019 году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в 2020-м – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.
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