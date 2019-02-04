Нефть плавно дорожает после резкого скачка

Повышение цен на Brent и WTI компенсирует осенний обвал котировок

Фото: Pixabay

Нефть плавно дорожает после резкого скачка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg 2019-02-04T09:39:00+02:00 Экономика Повышение цен на Brent и WTI компенсирует осенний обвал котировок

Сегодня, 4 января, нефтяной рынок медленно растет на азиатских торгах после активного повышения котировок 1 декабря, вызванного прогнозами о снижении перепроизводства углеводородов, а также продолжением кризиса в Венесуэле.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 по киевскому времени выросла до 62,88 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не изменилась к этому времени – 55,27 доллара за баррель.

При этом по итогам торгов в прошлую пятницу, 1 февраля, Brent дорожала до 62,75 доллара за баррель, WTI – до 55,26 доллара за баррель, максимума с 19 ноября. За неделю цена Brent увеличилась на 1,8%, WTI – на 2,9%. Благодаря повышению в последние недели, WTI уже на 50% отыграла падение с октябрьского пика, а Brent приблизилась к этому техническому уровню.

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По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК в январе уже сократила добычу на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок также продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэлу американских военных.

"Трейдеры полагают, что Венесуэла – один из факторов, поддерживающих цену нефти, и я не думаю, что ситуация в стране скоро стабилизируется, поскольку она пытается продать часть золотого запаса, чтобы получить хоть какую-то отсрочку", – говорит главный рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.

Он ожидает, что цены на нефть продолжат постепенно повышаться, однако WTI столкнется с существенным сопротивлением на уровне 56 долларов за баррель.

В то же время, по прогнозу МВФ, в 2019 году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в 2020-м – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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