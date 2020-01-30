Нефть по 180 долларов: США назвали условие роста цен

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Пока в нефтегазовой компании BP говорят о конце эпохи нефти по 100 долларов за баррель, Минэнерго США допускает рост стоимости черного золота даже выше 180 долларов к 2050 году. Условием для такого повышения цены в американском ведомстве считают высокие издержки нефтедобычи, говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA).

В целом EIA отмечает, что цены на нефть в будущем будут зависеть от баланса мирового рынка и влияющих на него факторов.

Согласно базовому сценарию, которые не предусматривает значительных изменений рыночной ситуации, цена на нефть также может превышать 100 долларов и составлять 105 долларов за баррель. В случае же низких издержек добычи она может опуститься до 46 за баррель, говорится в прогнозе.

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В 2020 году, как ожидает Минэнерго США, средняя прогнозируемая цена нефти марки Brent составит 60 за баррель.

Сегодня, 20 января 2020 года апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures до 57,89 доллара за баррель.

Цены на нефть просели на опасениях о снижении спроса из-за распространения нового коронавируса из Китая:

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